Ramazan Bayramı tatili ne zaman? 2019 Bayram tatili kaç gün? İşte yanıtı...

11 ayın sultanı Ramazan'ın bitmesine sayılı günler kala bireylerin 'Ramazan bayramı ne zaman ve Ramazan bayramı kaç gün sürecek' şeklindeki aratmalar hız kazandı. Bu konuyla ilgili merak edilen soruları ise tek bir haber altında topladık. İşte bu soruların cevapları...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı kararname ile 7 Haziran 2019 Cuma, 8 Haziran 2019 Cumartesi ve 9 Haziran 2019 Pazar günleri de bayram tatiline dahil edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir."