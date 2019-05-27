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Son dakika: 'in cansız bedenine ulaşıldı

Van 'ın Erciş ilçesi'ne 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik baraj gölünde kaybolan 7 yaşındaki 'in cansız bedenine ulaşıldı..Arama kurtarma ekipleri Evin' in cesedini kaybolduğu yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde buldu..

Giriş Tarihi: 27.5.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 27.5.2019 12:43
Son dakika: Evin Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı

VAN'ın Erciş ilçesinde, düştüğü baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'in (7), suda yapılan arama çalışmaları sonucu, 3 gün sonra cansız bedeni bulundu. Erciş'e 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik baraj gölü kıyısında, cumartesi günü koyun otlatan, çoban Esat Çiçek'in yanındaki kızı Evin, dengesini kaybederek, suya düştü.



BARAJ GÖLÜNDE KAYBOLAN EVİN'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Tüm çabasına rağmen kurtaramadığı kızı suda kaybolan Esat Çiçek, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, arama- kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumartesi günü ve dün yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Dün gece saatlerinde ara verilen çalışmalara, bu sabah yeniden başlandı. Jandarma su altı timi, bugünkü çalışmalar sırasında, düştüğü yere 100 metre uzaklıkta, Evin'in cesedini buldu. Evin Çiçek'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde baraj gölünde kaybolan Evin'in cansız bedeni bulundu

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Son dakika: Evin Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı
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