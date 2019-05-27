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SON DAKİKA! 'da oldu! Ankara'daki depremin büyüklüğü ve , AFAD en listesi

'da yaşayan milyonlar, yeni haftanın ilk gününe depremle uyandı. listesine göre, Pursaklar merkezli yerin 5 km altında gerçekleşen sarsıntının derecesi ise 3 civarında. Ankara'da gerçekleşen son dakika sonrası can ve mal kaybı bilgisi bulunmazken, kısa süreli bir panik yaşandı. İşte, Ankara ve son depremlere ilişkin AFAD ve Kandilli bilgisi...

Giriş Tarihi: 27.5.2019 08:11 Güncelleme Tarihi: 27.5.2019 08:11
SON DAKİKA! Ankara'da deprem oldu! Ankara'daki depremin büyüklüğü ve Kandilli, AFAD en son depremler listesi

Kandilli'den edinilen son dakika bilgisine göre, Pursak merkezli olmak üzere Ankara'da 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin saati 06.52 olarak belirlenirken, yerin 5 km altında gerçekleştiği tespit edildi.

ANKARA'DA DEPREM

Ankara'da gerçekleşen depreme ilişkin can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar yeni günün ilk ışıklarına korkuyla uyandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın son dakika aktardıklarına göre ise, Ankara Altındağ'ın Karacaören ilçesinde Büyüklük 2.8 (ML) Enlem 40.0100 (K) Boylam 32.9465 (D) Derinlik 6.98 (KM) deprem meydana geldi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, gerçekleşen son depremler şu şekilde;

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SON DAKİKA! Ankara'da deprem oldu! Ankara'daki depremin büyüklüğü ve Kandilli, AFAD en son depremler listesi
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