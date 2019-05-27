Viyana’dan geldi İstanbul’da gördü

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da kuaförlük yapan 19 yaşındaki Gamze Karakulu, 3 yaşından beri gözlük kullanıyordu. Son 4 yıldır da lens kullanmaya başlamıştı. 3 yaşında -8 numara ile başlayan gözlük macerası gün geçtikçe çekilmez bir hal almaya başladı, en son göz numarası -28'e ulaştı. Gittiği tüm doktorlar gözünü kaybetme riskinden bahsediyordu. Çünkü korneası da kurumuştu. "Ümidinizi kesin, numaran 30 olduğunda zaten kör olacaksın" diyen doktor bile çıktı. Gamze, Türkiye'de göz ameliyatı olan yengesi aracılığıyla Op. Dr. Mehmet Söyler'e ulaştı. Genç kızın -28 derece olan gözlerine mercek takıldı, numarası sıfırlandı. Kör olmaktan kurtulan Gamze'nin gözlerinin sağlıklı bir insanın gözlerinden herhangi bir farkı kalmadı.Yeni bir yaşama kavuşmanın mutluluğunu anlatan Gamze Karakulu, lens veya gözlük olmadan özgürce görebilmenin sevincini şu sözlerle dile getirdi: "3 yaşımdan beri göz ameliyatı olmanın hayalini kuruyordum. Korneam da kurumuş, zarar görmüştü. Açıkçası ümitsizdim. Ameliyat haberini alınca dünyalar benim oldu. Çok sıkıntılar yaşadım. 15 yaşıma kadar gözlük, son 4 yıl da lens kullandım. Ameliyatın ertesi günü uyandığımda, "Lenslerimi gözlerimde unutmuşum" dedim. Koşarak lavaboya gittim. Sonra ameliyat olduğumu hatırladım. Ama artık hiçbir şey yok gözümde, o kadar güzel bir duygu ki... Rabbim herkese yaşatsın bu duyguyu..."Batıgöz Sağlık Grubu'ndan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler, genç kıza uygulanan göz operasyonunu şu şekilde aktardı: "Her iki gözünde de astigmatla birlikte 30 numaraya yakın miyopsisi vardı. Kontakt lens kullandığı için korneasında; kontakt lens alerjisi ve kontakt lens kullanımına bağlı yoğun bir damarlanması vardı. Daha fazla süre lens kullanabilecek durumda değildi. Merceklerle her iki gözde görme seviyesini yüzde 80'e çıkardık. Gözlük numarası sıfıra indi. Görmesi daha iyiye gidecek. Yüzde 90'lara ulaşacak. Ömür boyu gözlük kullanmayacak."