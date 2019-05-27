Yurt içi kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Yurtiçi Kargo çalışma saatleri

Türkiye'nin en iyi ve en kapsamlı lojistik ve kargo firmalarından biri olan yurt içi kargo firması 2019 yılının çalışma saatlerini belirledi. Yurt içi kargo kaçta açılıyor ve kapanıyor? Yurt içi kargonun çalışma saatleri resmi sitesinde şu şekilde belirtildi:

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri 2019!

"Türkiye'nin lojistik ve kargo firması olan Yurtiçi kargo çalışma saatleri Türkiye genelinde şu şekildedir;

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma Hafta içi günlerde Sabah 09:00 ile 18:00 arasında. Yani sabah 9, akşam 6 da mesai bitimi.

Hafta sonları Cumartesi günü şubeler hizmet vermekte. Sabah 09:00 ile 17:00 arası. Yani sabah 9 ve akşam 5 mesai bitimi, Pazar günü ise tüm şubeler kapalıdır. Yurtiçi kargo sitesinde de Hafta sonu çalışma saatleri şu şekilde yer almıştır. Hafta sonu olan Cumartesi günü saat 09.00'dan 13.00 kadar standart işleyişimize devam ettirmekteyiz bu saatten sonrada yani 13.00-17.00 saatlerinde kargo kabul ve teslim işlemleri şubelerimizden yapılmaktadır.

Yurtiçi kargo mesai saatlerini bilmek isteyenler ve mesai saatleri içerisinde şube ile iletişime geçmek isteyenler bu bilgiler ışığında Yurtiçi kargo ile sürekli iletişime geçebilirler."