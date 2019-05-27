Zalim İstanbul 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul sezon finali fragmanı geldi mi?

Kanal D'nin yeni yapım dizilerinden olan Zalim İstanbul yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi görüyor. Henüz yeni bir dizi olmasına rağmen kısa sürede bu kadar büyük başarıyı sağlayan Zalim İstanbul dizisinin merakla beklenen 9. bölüm fragmanı yayınlandı. 9. bölümüyle aynı zamanda sezon finali yapacak olan Zalim İstanbul dizisinde işler iyice karışıyor. İşte Zalim İstanbul'un sezon final fragmanının özeti:

ZALİM İSTANBUL 9. BÖLÜM FRAGMAN ÖZETİ

Ceren'in hamile olması Yılmaz ailesinde büyük deprem yaratır. Seher ve Agah gördükleri manzarayla dehşetle bakarken Şeniz'in aklında sadece Cenk vardır. Cenk cevabından çok korktuğu soruyla yüzleşmek zorunda kalır. Ceren'in hamile olması Yılmaz ailesinde büyük deprem yaratır. Şeniz'in Cemre'yi hayatlarından tamamen çıkarmaya yönelik planları işlemektedir. Cemre bebeğin Nedimden olmadığını düşünürken, hiç beklemediği yerden bir gol daha yiyecektir. Yaşananlar Cemre'yi Agah'ın gözünde bitirmeye yeterken Cemre'yi asıl acıtan tokat annesinden değil Cenk'ten gelir. Ceren'in nihayet beklediği sosyete düğünü gerçekleşmek üzereyken Seher tarafından bileti kesilen Cemre Nedim'e son kez veda etmeye gider. Cenk ise ilk kez doğru bir hamleye atıldığı sırada Cemre, Nedim için delice bir karar verecektir.

ZALİM İSTANBUL 9. BÖLÜM FRAGMANI

Zalim İstanbul 9. son bölüm (Sezon Finali) fragmanı yayınlandı!