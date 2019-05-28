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2019: Belediye saat kaçta açılıyor, ?

Belediyeler yerel yönetimlerin en önemli yapıtaşlarıdır. Belediyelerde işi olan, işlem yapmak isteyen vatandaşlar 2019: Belediye saat kaçta açılıyor, ? şeklinde Google arama motorunda araştırmalar yapıyor. Belediye çalışma saatleri 2019: Belediye saat kaçta açılıyor, saat kaçta kaçta kapanıyor? sorularına ilişkin her türlü detayı haberimizde bulabilirsiniz. Belediye çalışma saatleri 2019: Belediye saat kaçta açılıyor, saat kaçta kaçta kapanıyor? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 28.5.2019 19:14
Belediye çalışma saatleri 2019: Belediye saat kaçta açılıyor, saat kaçta kaçta kapanıyor?

Türkiye'de 30'u büyükşehir belediyesi, 51'i il belediyesi, 519'u büyükşehir ilçe belediyesi, 400'ü ilçe belediyesi ve 397'si de belde belediyesi olmak üzere 1397 belediye bulunmaktadır.

Belediye; il, ilçe ve bucaklarda bulunan, devlete bağlı, başkan ve meclis üyeleri seçimle belirlenen tüzel kişiliği olan bir örgüttür. Belediyeler, hiç bir kurum veya Bakanlığa bağlı değillerdir. Sadece İçişleri Bakanlığının çok sınırlı ve kaynağını Kanundan alabilen vesayet denetimine tabidirler.

BELEDİYE ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Belediyelerin çalışma saatleri, kamu kuruluşlarının belirlenen çalışma saatleri ile aynıdır. Yani belediyelerde çalışma saatleri 09.00-12.00 / 13.00-17.00 arasıdır. Ancak, bazı istisna durumlarda çalışma saatlerinde değişiklikler olabilmektedir. Örneğin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerinde hafta sonu da çalışabilmektedirler. Belediyelerin tamamı hafta sonu ve resmi, dini bayramlarda hizmet vermemektedir.

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