Candida mantarı nedir? Candida mantarı tedavisi nasıl olur?

Halk arasında bağırsak mantarı olarak bilinen candida mantarı bağırsaklar başta olmak üzere bütün vücudu etkileyen çok önemli bir enfeksiyon türüdür. Hasta kişinin yaşam kalitesini bozan ve geleceği adına da tehlike içeren candida mantarı diğer mantar türleriyle de etkileşime girerse ileri boyutta daha da tehlikeli olabiliyor. Her enfeksiyon gibi bu durumunda oluşmadan önce önüne geçilmesi gerekir. Ancak oluştuktan da sonra da candida mantarının tedavisi mevcuttur.

Candida özetle ağız, bağırsak ve vajinada bulunan bir mantar türüdür. Önceleri ilk belirti verdiği yer bağırsak bile olsa artık günümüzde ağız ve vajina çevresinde de fazlaca yayılmaya başladı. Bağışıklık sistemini ciddi derecede etkileyen bir mantar türü olan candida mantarı eğer kontrol edilmez ve tedavi edilmezse ciddi şekilde bağışıklık sistemini çökertme özelliğine sahip.

CANDİDA MANTARININ OLUŞUM SEBEPLERİ

1.Uzun süre ve sürekli antibiyotik kullanımı

2.Doğum Kontrol Hapları

3.Diyabet

4.Kanser Tedavisi Görenler

5.Bağışıklık Sistemini Etkileyen Hastalıklar

6.Aşırı stres

CANDİDA MANTARI NASIL GEÇER?

Candida mantarının tedavi edilebilmesi için sadece ilaçlar yeterli değildir. Daha ilerisi ve uzun süreli şekilde sağlıklı olabilmek adına sağlıklı beslenmek ve spor yapmak ilk şart olarak geliyor.

Candida mantarı olan ya da şüphelenen kişinin özellikle uzak durması gereken birtakım besinler vardır. Bu besinler; çikolatalar, şekerlemeler, nişasta içeren ürünler, aşırı şekerli ve gazlı içecekler ve alkol.

Candida mantarının geçmesi için; mantar önleyici besinler tüketilmeli, şeker ve karbonhidrattan uzak durulmalı, bağırsakları destekleyecek besinler tüketmeli, toksin ve alerjenlerden uzak durulmalı.