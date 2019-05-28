Ecrin’den 20 gün sonra acı haber

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu bölgedeki bir dere yatağında küçük çocuğa ait ayakkabı ve ceset parçaları bulundu. Alancık Mahallesi'nin yakınındaki ormanlık alanda Bağırsak Deresi mevkisinde orman işçileri, kız çocuğuna ait ceset parçaları ve ayakkabı bulunca jandarmaya haber verdi. İlk incelemelerde ceset parçaları ve ayakkabının 20 gün önce evinin önünde oynarken kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirildi. Olayla ilgili açıklama yapan Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, "Çocuğun kaybolduğu evin 5 km uzağında orman muhafaza memurları bir çocuk ayakkabısı ve bir de elbise parçası buldu. Bölgede yapılan aramalarda diğer ayakkabı ve başka elbise parçaları da bulundu. Aile üyelerine gösterdik. Çocuğun ayakkabısı ve elbise parçası olduğunu söylediler" dedi. 7 Mayıs'ta kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin, Jandarma ve AFAD ekiplerince 20 gündür aranıyordu.