Fikirtepe’de yangın faciası

BUGÜN NELER OLDU

Yangın dün sabah saat 06.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi Özbey Caddesi'nde bulunan kentsel dönüşüm için boşaltılmış 3 katlı binada başladı. Binanın çatı katında çıkan yangın bir anda büyüyerek çevresindeki 3 binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Ekipler yangının sirayet ettiği çevredeki 3 binadan mahsur kalan vatandaşları merdivenle kurtardı. Dumandan etkilenen 4 vatandaş olay yerinde bekletilen ambulanslarda hastaneye kaldırıldı. Yangın yaklaşık 1.5 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Yapılan müdahalenin ardından yangında evde mahsur kalan Hüseyin Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın sırasında evde mahsur kalan Kemal Gültürk ise camdan atladı. Başını yere vurarak ağır yaralanan Gültürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gültürk ve Yiğit'in aynı evde kaldığı ve mobilya işiyle uğraştıkları öğrenildi. Savcının olay yeri incelemesinin ardından olay yerinde hayatını kaybeden Hüseyin Yiğit'in cesedi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.