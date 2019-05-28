Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Fikirtepe’de yangın faciası

Fikirtepe’de yangın faciası

Fikirtepe’de metruk binada başlayan yangın, çevredeki 3 binaya sıçradı. 1 kişi alevler arasında kalarak 1 kişi ise yüksekten atlayarak hayatını kaybetti

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2019
Fikirtepe’de yangın faciası
Yangın dün sabah saat 06.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi Özbey Caddesi'nde bulunan kentsel dönüşüm için boşaltılmış 3 katlı binada başladı. Binanın çatı katında çıkan yangın bir anda büyüyerek çevresindeki 3 binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Ekipler yangının sirayet ettiği çevredeki 3 binadan mahsur kalan vatandaşları merdivenle kurtardı. Dumandan etkilenen 4 vatandaş olay yerinde bekletilen ambulanslarda hastaneye kaldırıldı. Yangın yaklaşık 1.5 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Yapılan müdahalenin ardından yangında evde mahsur kalan Hüseyin Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın sırasında evde mahsur kalan Kemal Gültürk ise camdan atladı. Başını yere vurarak ağır yaralanan Gültürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gültürk ve Yiğit'in aynı evde kaldığı ve mobilya işiyle uğraştıkları öğrenildi. Savcının olay yeri incelemesinin ardından olay yerinde hayatını kaybeden Hüseyin Yiğit'in cesedi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fikirtepe’de yangın faciası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN