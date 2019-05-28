Film gibi hırsızlık Çalıştıkları bankayı planlayıp soydular

İstanbul Kadıköy'de özel bir bankanın kasası geçtiğimiz aylarda çalışanlar tarafından soyuldu. Kasadan yaklaşık 1 milyon 750 bin lira değerindeki 158 bin 330 Euro, 110 bin Dolar, bin 570 İngiliz Sterlini zimmetlerine geçirdikleri tespit edilen banka çalışanları hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çalışanlar hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, şüphelilerin kasayı soyma planları ve süreç detaylıca anlatıldı.

ŞÜPHELİLER ÖZEL BANKANIN ÇALIŞANLARI

İddianamede, özel bankanın şubesinde ana kasa sorumlusu ve görevlisi S.C. ve J.K., bireysel müşteri temsilcisi G.A. ve sekiz yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan T.Y. şüpheliler arasında yer aldı. İddianamede, hırsızlık olayının ise 15 Ekim 2018 Cuma günü gerçekleştiği kaydedildi.

Şubenin kasasında para sayımından üç gün önce cuma günü kasaya paranın konduğu ve pazartesi günü saat 11.15-11.30 arasında kasada sayım yapıldığı belirtildi. Kasadaki paranın sayımı sonrası 158 bin 330 Euro, 110 bin dolar ve bin 570 İngiliz Sterlini'nin eksik olduğu fark edildi.

KAMERA KASITLI DEVRE DIŞI BIRAKILDI

İddianamede, güvenlik kayıtları ve naklen yapılan işlem kayıtları incelemesi sonrası özel bankanın şubesinde her gün mesai saati sonrasında birinci kattaki holde tüm personelin katılımıyla değerlendirme toplantılarının yapıldığı kaydedildi. Paranın çalındığı ana kasanın ise zemin kattaki gişeler servisinde yer aldığı ve paranın çalındığı cuma günü 17:57-18:25 saatleri arasında güvenlik kamera sisteminin kasıtlı bir şekilde devre dışı bırakıldığının anlaşıldığı ifade edildi.

ANAHTARI MASASIN ÜZERİNDEN ALDI

İzlenen kamera görüntülerinde banka çalışanı olan şüpheliler S.C. ve J.K.'nin kasaya parayı koyduktan sonra masanın üzerine kasa anahtarını bırakarak yukarı kattaki toplantıya çıktıkları ve masa üstünde bırakılan anahtar ile bir başka kişinin kasayı açarak parayı çaldığı belirtildi. İddianamede, birinci kattaki toplantıya en son güvenlik görevlisi şüpheli T.Y.'nin katıldığı ve kamera sisteminin devre dışı bırakıldığı süre boyunca aşağı kattaki kasaya erişme imkânı bulunan tek kişi olduğu vurgulandı.

GÜVENLİK KAMERASININ AÇISINI DEĞİŞTİRDİ

İddianamede, şüpheli T.Y.'nin birkaç ay öncesinden kasayı gören kameranın açısını değiştirdiği ve kapı aralandığında giren kişinin görüntülenmesinin bu şekilde engellendiği, diğer banka çalışanı şüpheli G.A.'nın da yardımcı olduğu ifade edildi. Ayrıca şüpheliler S.C. ve J. K.'nin söz konusu anahtarları kasanın yakınında kolayca erişilebilecek bir konumda bıraktıkları ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda görüldüğü kaydedildi.

SIRT ÇANTASIYLA PARAYI ÇIKARDI

İddianamede, şüpheli G.A.'nın paraları şube dışına çıkarabilmek için banka şubesine birkaç gün öncesinden sırt çantası getirdiği ve paranın çalındığı gün sırt çantasıyla birlikte bankadan dışarı çıktığının kameralara yansıdığı belirtildi. Daha sonra banka şubesine yakın otoparkta bulunan şüpheli T.Y.'nin aracı ile birlikte olay yerinden ayrıldıkları görüntülerde yer aldı.

SUÇLAMALARI RET ETTİLER

İddianamede, şüphelilerin çoğu kez kamera sistemini devre dışı bıraktıkları ve kasada bulunan paraları zimmetlerine geçirmeyi planlamak için hazırlık yaptıklarının anlaşıldığı ifade edildi. Şüpheliler T.Y., G. A., J. K. ve S. C. atılı suçu kabul etmediklerini ifadelerinde beyan etti.

Savcılık, şüpheliler T. Y., G. A., J. K. ve S. C.'nin "5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık (Zimmet)" suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.