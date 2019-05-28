Fitre ne kadar ve ne zaman verilir?

Ramazan ayının son günlerini yaşarken vatandaşlar Fitre'nin ne kadar olduğunu ve ne zaman verildiğini öğrenmek istiyor. Arama motorlarında araştırılan 2019 Fitre miktarını Diyanet belirledi. Fitre sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. İşte fitre (fıtır) sadakası hakkında merak edilenler…

Bütün ibadetlerde olduğu gibi sadaka-i fıtır yükümlülüğü de geciktirilmeyip zamanında yerine getirilmelidir. İşte Fitre ne kadar, kimlere verilir? Sorusunun yanıtı sizlerle…