Göle düşen Evin’in cesedi bulundu

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VAN'IN Erciş ilçesinde Morgedik Baraj Gölü'ne düşen 7 yaşındaki Evin Çiçek'in, cansız bedenine ulaşıldı. Erciş ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Morgedik Baraj Gölü'ne düşen Evin Çiçek'i arama çalışmaları sona erdi. Van'dan gelen jandarma, polis su altı ekipleri, AFAD ve sağlık ekipleri, Evin'in önceki gün düştüğü alandan yaklaşık 150 metre ileride cansız bedenini tespit ederek sudan çıkardı. Anne Sabriye ile baba Esat Çiçek, kızlarının ardından gözyaşı döktü. Öte yandan Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arkadaşıyla sulama kanalına giren ilkokul öğrencisi Oğuzhan Sarıman (9), boğuldu.