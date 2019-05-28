İftar'da ne pişireceğinize karar veremiyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. Sizler için derlediğimiz İftara özel en güzel çorba tarifleri! Ramazan menüsü için 4 farklı çorba tarifi önerisi ile iftar sofranızı kurabilir ve sevdiklerinizle afiyetle iftarınızı yapabilirsiniz. İşte İftara özel en güzel çorba tarifleri! Ramazan menüsü için 4 farklı çorba tarifi önerisi…

İFTAR SOFRALARI İÇİN 4 FARKLI ÇORBA TARİFİ ÖNERİSİ

ARABAŞI ÇORBASI



?MALZEMELER

2 adet tavuk göğsü

1 yk. salça

1,5 yk. tereyağı

2 yk. un

1 tk. pul biber

1,5 tk. tuz

1 çk. karabiber

ARABAŞI ÇORBASI YAPIMI

1. Tavuk göğüslerini tencere içerisinde tamamen haşladıktan sonra didikleyip kenarda bekletin. Daha sonra başka bir tencerede tereyağı ile unu kavurun.

2. Unun kokusu çıktıktan sonra salça ve pul biber ekleyin ve kavurma işlemine 1 dakika daha devam edin. Ardından suyu ve tavuğu haşladığınız sudan topaklanmaması için yavaş yavaş devamlı karıştırarak ekleyin ve kapağını kapatın.

3. Çorba kaynamaya başlayınca tavukları ekleyin ve baharatlar ile lezzetlendirin. 4-5 dakika daha orta ateşte piştikten sonra servis edebilirsiniz.

BEZELYE ÇORBASI

MALZEMELER

350 gram haşlanmış bezelye

1 adet patates

1 adet kuru soğan

1 adet sarımsak

1 litre su

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı tereyağ

1 tatlı kaşığı tuz

1/4 muskat rendesi

BEZELYE ÇORBASI YAPIMI

1. İlk olarak tüm sebzeleri kabuklarından ayırıp küp küp doğrayın, ardından bir tencereye tereyağını ve unu ilave edip kavurmaya başlayın.

2. Un kokusu gidince suyu ilave edip karıştırın. Doğramış olduğunuz sebzeleri ve bezelyeyi de ilave edip ara sıra karıştırarak kaynamaya bırakın tüm sebzeler pişip yumuşayınca baharatlarını ilave edip blenderdan geçirip servis edin.

3. Servis önerisi: Üzerine tereyağ ve kırmızı biberi kavurup dökerek servis edebilirsiniz.

HAVUÇ ÇORBASI

MALZEMELER

1/4 çk. zeytinyağı

2 yk. tereyağı

3 havuç

Baby patates

4 diş sarımsak

1 tk. tuz

1 çk. karabiber

1 çk. kırmızı toz biber

HAVUÇ ÇORBASI YAPIMI

Tencereye tereyağ ve sıvıyağ alarak iyice kızdırın. Ardından kızmış yağın üzerine rendelediğiniz

Havuçları ekleyin. Havuçların rengi değişene kadar kavurun ve kapağını kapatıp birkaç dakika pişmeye bırakın.

Daha sonra kavrulan havuçların üzerine küp şeklinde kesilmiş olan patatesleri ve sarımsakları ekleyip

Kavurmaya devam edin. Tüm malzemeleri yeteri kadar kavurduktan sonra tuz ve karabiber ilave edip üzerini geçecek

kadar su ilavesi yapıp kapağını kapatıp pişirmeye bırakın. Sebzeler yumuşayıp piştikten sonra bir blender yardımıyla

sebzeleri püre haline getirin. 10 dakika bu şekilde kaynatıp altını kapatabilirsiniz.

Son olarak üzerine sos için 1 yemek kaşığı tereyağında 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberi karıştırarak hazırlayabilirsiniz.

KIRMIZI BİBER ÇORBASI

1 yk. tereyağı

1,5 yk. un

3 közlenmiş kapya biberi

2,5 sb. su

1,5 sb. süt

1,5 tk. tuz

1 çk. Karabiber

KIRMIZI BİBER ÇORBASI YAPIMI

1. Bir tencere içerisine tereyağını koyup tamamen eritin ve üzerine unu ekleyip kavurun.

2. Kavurma işleminden sonra küçük parçalar halinde doğradığınız közlenmiş kırmızı biberleri ekleyin ve 1-2 dakika kadar kavurun.

3. Daha sonra üzerine suyu ekleyin. 15 dakika kaynadıktan sonra biberler tamamen ezilene kadar blenderdan geçirin ve süt ekleyin.

4. Tuz ve karabiber ile lezzetlendirdikten sonra 1-2 dakika daha kadar kaynatın ve servis edin.