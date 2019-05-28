İKEA saat kaçta açılır ve kapanır? İşte İKEA çalışma saatleri 2019

İKEA ile ilgili merak edilen en önemli detaylardan biri de çalışma saatleridir. Türkiye'de Antalya, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Bodrum ve Adana gibi illerde şubeleri bulunan İKEA günde yüzlerce insan tarafından ziyaret edilmektedir. İçerisinde mobilya ve ev dekorasyonu ağırlıklı ürünler barındıran İKEA'nın bu kadar ziyaretçisi varken en önemli soru İKEA'nın çalışma saatleridir. Uzun süren saatler boyunca açık kalan İKEA'nın 2019 yılı için çalışma saatleri şöyledir:

İKEA hafta içi her gün mesaiye 10:00 itibariyle başlar ve kapanış saati saat 22:00'dır. Bu saat aralığı boyunca İKEA mağazaları aralıksız çalışır. Yani İKEA mağazalarında öğle molası yoktur. İKEA hafta sonları da aynı saatler aralığında ve aynı şekilde hizmet vermektedir.