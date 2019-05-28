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İstanbul merkezli " dolandırıcılık" operasyonu

İstanbul merkezli " dolandırıcılık" operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 18'i tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 10:17
İstanbul merkezli siber dolandırıcılık operasyonu

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini yardım kuruluşu çalışanı olarak tanıtan bir şebekenin, telefonla aradıkları kişileri dolandırarak haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Karabük, Samsun, Tekirdağ, İzmir, Antalya, Malatya ve Aydın'da düzenlenen operasyonda, dolandırdıkları 150 kişilerden elde ettikleri 1 milyon lirayı eğlence mekanlarında harcadıkları iddiasıyla 19 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda, diz üstü bilgisayar, cep telefonu, sim kart, hard disk ve örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonu
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