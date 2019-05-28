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ve ’da torbacı operasyonu

ve ’da torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı. Zanlılara ait bir adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 12:55
İzmir ve Adana’da torbacı operasyonu

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın göreve gelmesiyle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'Uyuşturucuya sıfır tolerans, her sokak başında biz olacağız' sloganı ile uyuşturucuya karşı mücadele ediyor. Sokaklarda uyuşturucuya ulaşılabilirliğin engellenmesi çalışan narkotik polis İzmir ve Adana'da bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

TORBACILARIN KÖKÜ KAZINACAK

Operasyonda ayrıca zanlılara ait bir adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. Hedeflerinin sokaklarda bir tane bile sokak satıcısı bırakmamak olduğunu belirten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri, "Operasyonları sokaklarda uyuşturucu maddelere ulaşılabilirliğin engellenmesi ve kalıcı sonuçlar almak için yapıyoruz. Aynı zamanda terör örgütü bağlantılı satılan uyuşturucu ve bu yolla elde edilen gelir de önlenmiş oluyor. Uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız halkın desteği ile daha etkin sürecek" diye konuştu.

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İzmir ve Adana’da torbacı operasyonu
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