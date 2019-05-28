Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 2019 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında?

2019 ne zaman? , ayın kaçında?

Mübarek günlerden ne zaman idrak edilecek merak edilmeye başlandı. Minarelerin aydınlatıldığı ve özel duaların yapıldığı Kadir Gecesi Diyanet takvimi belli oldu. 2019 Kadir Gecesi bu yıl da bol bol dualar ve ibadetlerle geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı kandil günleri ve dini günler takvimini yayınladı. Ramazan ayının son dönemlerinde ‘ idrak edilecek, ayın kaçına denk geliyor?’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte mübarek geceyle alakalı detaylı bilgi…

Giriş Tarihi: 28.5.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 11:38
2019 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında?

Müslüman aleminin heyecanla beklediği 2019 Kadir Gecesi geri sayımı başladı. Kur'an'ın vahiy yoluyla Peygamber Efendimize gönderilmeye başlandığı geceye çok az kaldı. Mümin kardeşler 'Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek, ayın kaçına denk geliyor?' sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Diyanet Kadir Gecesi takvimini vatandaşlarla paylaştı. Bilindiği üzere Kadir Gecesi duaların kabul olunduğu mübarek anlardan biridir. İşte Kadir Gecesi 2019 tarihi ve merak edilenleri sizlerle…

İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek sorularının detaylı yanıtları haberimizin devamında yer alıyor…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2019 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN