Katilinin ismini son nefesinde söyledi

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İstanbul Kartal Atalar' da 18 Mayıs'ta beyaz renkli bir araçtan inen silahlı saldırgan Hamza Sevinçer'e peş peşe ateş ettikten sonra kaçtı. Sevinçer 50-60 metre yürüdükten sonra yere yığıldı. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevinçer kendisine müdahale eden doktora katilin ismini söyledi. Hastanede ameliyata alınan Sevinçer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Sevinçer'in son anlarında verdiği isimle ilgili araştırma yaparken öte yandan çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu kimliği tespit edilen silahlı saldırganla Sevinçer'in verdiği isim uyuşunca harekete geçildi. Kısa süreli takipler sonucu şüpheli Hakan Ö. (46) gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamalarda susma hakkını kullandığı öğrenilen şüpheli Hakan Ö. adliyeye sevk edildi.