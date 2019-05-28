Kozan'da fuhuş operasyonu: 18 gözaltı

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettiği belirlenen 22 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Şüphelilerin 2'sinin Adana kent merkezinde, 2'sinin Kayseri'nin Develi ilçesinde, 18'inin ise Kozan ilçesinde yaşadığı belirlendi. Polis ekiplerinin şafak vakti düzenlediği operasyonlarda Kozan'daki 18 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.



Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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