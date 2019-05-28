Merve polis için gözyaşı

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da polis Muharrem Yılmaz'ın, birlikte yaşadığı meslektaşı Merve Ünal'ı öldürdüğü olayın detayları ortaya çıktı. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Yılmaz (26) bir yıl önce tanıştığı meslektaşı Merve Ünal'la (25) birlikte yaşıyordu. Ancak ayrılmaya karar veren Ünal, tayinini birkaç gün önce görev yaptığı Narkotik Şube'den, Güvenlik Şube'ye aldırdı. Yılmaz ise bu tayine karşı çıktı. İddiaya göre olaydan bir gün önce çevresindekilere, "Bu iş artık yarın bitecek" diyen Ünal ile Yılmaz arasında önceki akşam yine tartışma çıktı.Yılmaz, genç kadını 9 kurşunla öldürdü. Teslim olduğu jandarma tarafından polise verilen Yılmaz emniyetteki ifadesinde tayin kavgasını anlattı ancak kendisine silah çeken Ünal'a karşılık verdiğini öne sürdü. Ünal, Mersin'in Mezitli ilçesinde defnedildi. Yılmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.