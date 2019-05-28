Meteoroloji'den son dakika sıcak hava uyarısı geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak? 29 Mayıs

Ülke genelinde sağanak yağışlar büyük ölçüde sona ererken, sıcaklıklar yükselmeye başladı. Durum böyle olunca da, Meteoroloji tarafından günlük hava durumu uyarıları peş peşe yapılıyor. Bugüne ilişkin verilerini son dakika olarak açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bilgisini paylaştı. İç Ege ile Batı Akdeniz'de öğle saatlerinde oluşabilecek kuvvetli rüzgara dikkat çekilirken, bazı iller için sağanak yağışlar karşısında vatandaşların tedbirli olması istendi. Öte yandan, bugün beklenen İstanbul hava durumu verileri de MGM tarafından kamuoyuna aktarıldı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizin detaylarından, 29 Mayıs 2019 Çarşamba gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerini görüntüleyebilir, merka ettiğiniz illere dair ayrıntıları bulabilirsiniz.