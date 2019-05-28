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'den son dakika sıcak hava uyarısı geldi! Bugün nasıl olacak? 29 Mayıs

Ülke genelinde sıcaklar etkisini göstermeye başlarken, Genel Müdürlüğü de bugüne ilişkin tahmin raporları son dakika olarak duyurdu. Böylelikle, bireylerin sabah saatlerinde yanıtını aradığı 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu da netleşmiş oldu. Meteoroloji'nin duyurduğu son tahminlerde sıcak havalara dikkat çekilirken, vatandaşlar da bu konuda uyarıldı. Öte yandan, kuzey ve iç kesimlerde bazı iller için ise sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu. Peki, bugün hava nasıl olacak? Haberimizin detaylarından 29 Mayıs verileri ile Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.5.2019 07:16 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 07:17
Meteoroloji'den son dakika sıcak hava uyarısı geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak? 29 Mayıs

Ülke genelinde sağanak yağışlar büyük ölçüde sona ererken, sıcaklıklar yükselmeye başladı. Durum böyle olunca da, Meteoroloji tarafından günlük hava durumu uyarıları peş peşe yapılıyor. Bugüne ilişkin verilerini son dakika olarak açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bilgisini paylaştı. İç Ege ile Batı Akdeniz'de öğle saatlerinde oluşabilecek kuvvetli rüzgara dikkat çekilirken, bazı iller için sağanak yağışlar karşısında vatandaşların tedbirli olması istendi. Öte yandan, bugün beklenen İstanbul hava durumu verileri de MGM tarafından kamuoyuna aktarıldı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Haberimizin detaylarından, 29 Mayıs 2019 Çarşamba gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerini görüntüleyebilir, merka ettiğiniz illere dair ayrıntıları bulabilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika sıcak hava uyarısı geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak? 29 Mayıs
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