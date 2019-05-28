Muhtara intikam pususu kurdular

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Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı Meşebağlar köyü muhtarı Hasan Bıkmış'ın İzmir'de yaşayan kız kardeşi S.İ. (27), eşi Hayrettin İkilik'ten şiddet görüyordu. Ağabeyini arayan kadın, durumu anlatıp yardım istedi. Muhtar Bıkmış, 2 erkek kardeşini İzmir'e gönderdi. Enişteleri Hayrettin İkilik'i öldüresiye döven kardeşler, köye döndü. Olaydan, eniştelerinin köydeki ailesi haberdar oldu. Dün, babası Piresin Bıkmış, eşi emine Bıkmış ve 7 yaşındaki oğlu Ahmet Bıkmış'ı da alarak otomobiline binen muhtar Bıkmış'a pusu kuruldu. Damadın ailesinden oldukları öne sürülen zanlılar otomobile kurşun yağdırdı. Şarampole yuvarlanan otomobile giden saldırganlar Bıkmış ve babasını başlarına ateş ederek öldürdü. Bıkmış'ın eşi ve oğlu yaralı kurtuldu. Bu arada öldüresiye dövülen damat Hayrettin İkilik'in de hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.