Noter çalışma saatleri 2019 - Noter saat kaçta açılıyor, saat kaçta kaçta kapanıyor?

Noter, yasaların kendisine verdiği yetkiyle, özel ya da tüzel kişilerin çeşitli belgelerine ve işlemlerine yasal geçerlik kazandıran, yasaların öngördüğü başka görevleri yerine getiren, belli nitelikleri ve kendine özgü bir yasal statüsü olan kamu görevlisi anlamına gelmektedir. Buna bağlı olarak noter çalışma saatleri de ayrı bir merak konusu olur. Noter ile ilgili bir işi olan vatandaşlar öncelik olarak noter saat kaçta açılıyor ve kapanıyor gibi sorulara yanıt aramaktadır.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noter, bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir.

Noter çalışma saatleri;

Noterler 09:00-12.30 / 13.30-17:00 saatleri arasında açıktır.

NOTER HAFTA SONU AÇIK MI?

Hafta sonu noter açık mı diye merak eden kişiler bu sorunun yanıtı için doğru yerdeler. Cumartesi ve Pazar günleri noterler çalışmazlar.

NOTER NE İŞ YAPAR?

-Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemi düzenler,

-Kanunlarda resmi olarak yapmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapar

-Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapar,

-Alım-satım sözleşmesi yapar,

-Kanunlara uygun olarak hazırlanıp getirilen evrağın üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylar,