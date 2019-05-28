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Nüfus müdürlüğü 2019: Nüfus müdürlüğü kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

, halka nüfus ve vatandaşlık hizmetleri veren resmi kamu kurumlarıdır. Doğum – ölüm, evlenme-boşanma, pasaport alımı, Türk vatandaşlığına geçiş işlemleri, yeni nüfus cüzdanı ve yeni ehliyet alımı gibi işlemler için vatandaşların başvurduğu nüfus müdürlükleri 2019: Nüfus müdürlüğü kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Soruları yoğun olarak araştırılıyor. Nüfus müdürlüğü çalışma saatleri 2019: Nüfus müdürlüğü kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorularıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte Nüfus müdürlüğü çalışma saatleri 2019: Nüfus müdürlüğü kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorularının yanıtları…

Giriş Tarihi: 28.5.2019 18:51 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 18:53
Nüfus müdürlüğü çalışma saatleri 2019: Nüfus müdürlüğü kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri bu kurumda işlem yapmak isteyen her vatandaş tarafından merak edilerek Google arama motorunda Nüfus müdürlüğü çalışma saatleri 2019: Nüfus müdürlüğü kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. Nüfus müdürlüğü çalışma saatleri 2019: Nüfus müdürlüğü kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularıyla araştırmalarına devam edenler tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilecek. Peki Nüfus müdürlüğü çalışma saatleri 2019: Nüfus müdürlüğü kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte tüm detaylar…

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta içi: 8:30 - 12:30/13:30 - 17:00

12:30 - 13:30 arası öğle tatilidir ve nüfus müdürlüğü hafta sonu çalışmamaktadır.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Çamlıca Mahallesi 408. Cadde No:136 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Nüfus müdürlükleri Alo Bilgi Hattı 199'dur. Ayrıca 0 312 591 2100 - 0 312 591 2101 - 0 312 591 2102 telefon numaralarından bilgi edinmek istediğiniz konuları arayarak da iletişime geçebilirsiniz.

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