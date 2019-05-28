Oruç tutmayan kişiler ne kadar para verecek? 2019 yılı fiyatı belirlendi!

Ramazan ayının bitimine yaklaşılıyorken Müslümanlar tarafından benimsenen Raman ayı için herkes ibadetlerini yerine getirmeye çalışıyor. Bu ibadetlerin en başında gelen ise oruç tutmak. Ancak çeşitli sağlık sorunları sebebiyle oruç tutamayan vatandaşlar ibadetlerin yerine getiremedikleri için bunun karşılığı olarak belli bir miktarda oruç tutan bir vatandaşa kişi başı para ödüyor. Bu miktarı ise her sene Diyanet İşleri Başkanlığı belirliyor.

ORUÇ TUTMAYANLAR NE KADAR PARA ÖDEYECEK?

2019 yılının oruç tutmayanlar tarafından ödeyeceği fiyat belli oldu. Fiyatı kişi başı üzerinden belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılki ücreti 23 lira olarak açıkladı.

ORUÇ FİDYESİ NASIL ÖDENİR? KİMLERE ÖDENİR?

Oruç fidyesi oruç tutamayan insanların oruç tutan insanlara günlük ya da toplamda ödeyeceği para miktarıdır. Ramazan ayı boyunca bu miktar ödenebileceği gibi ramazan bitiminde de ödenebilir. Oruç fidyesinin tutarı fıtır sadakası kadardır.