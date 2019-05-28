Siber suçlu avı

Deşifre olmamak için sürekli adres değiştiren internetin yaramaz çocukları hackerlar, operasyon sonrası tepkisiz, sakin ve rahatlar... Suç karargahlarında şüphe ve saplantı hakim... Kendileri ise son derece rahat ve tepkisiz... Operasyon yapılan adresleri, silahlı çetelerin ve zehir taciri uyuşturucu satıcılarının adreslerine oranla daha yaşanabilir. Kaldıkları kiralık dairelere kendilerinden şüphelenen ev sahibinin adrese girip girmediğini tespit edebilmek için gizli kamera yerleştirmişler. Polislere fazla direnmiyorlar ve hemen avukat talep ediyorlar.

Saat 05.00... Yer Fatih Vatan Caddesi... Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonuna dakikalar var. İlk istikamet Kartal... Hedefte il valilerinin isimlerini kullanan bir siber çete var. Adreslere baskınlar diğer operasyonlara oranla çok daha sessiz ve derinden geçiyor fakat Özel Harekat Polisleri yine de olası bir silahlı saldırı ihtimaline karşın önlemlerini alıyor. Kapılar çalınıyor, ısrarlara rağmen açılmazsa sık sık tanık olduğumuz o aksiyon dolu sahneler yaşanıyor ve kırılıyor. Çok sayıda kişiyi internet üzerinden dolandıran ve yarım milyon liralık haksız kazanç sağladıkları tespit edilen çetenin üyeleri de kapıları açıp teslim olanlar arasında... Dört ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 12 çete üyesi yakalanıyor. Çetenin kullandığı banka hesabının sahibi A.Ç. isimli şüpheli de operasyon anlarına tanıklık ettiğimiz adreste gözaltına alınıyor. O da son derece sakin...



HACKERLAR RAHAT TEKPİSİZ VE SAKİN

İkinci operasyon, oltacılık (Fishing) yöntemiyle dolandırıcılık yapan bilgisayar korsanı hackerlara... Hedefte 14 kişilik bir çete var. Üç hackerın saklandığı Silivri'deki iki katlı bir adrese baskında biz de vardık. Hackerların suç karargahları, silahlı çetelere ve uyuşturucu yuvalarına oranla daha derli toplu... Baskın düzenlenen adresler genellikle hackerlar tarafından sahte kimliklerle kiralanmış ve eşyalı dairelerden oluşuyor. Onlar genellikle konar-göçer bir şekilde yaşıyor ve polislere yakalanmamak için sürekli olarak adres değişikliği yapıyorlar. Koçbaşı ile kırılmaya gerek kalmadan kapılar üçüncü çalışta açılıyor. Hackerlar, adreste arama yapılırken tepkisiz ve sakinler. Fazla konuşmayı sevmedikleri yüz ifadelerine yansıyor. Dijital dünyanın karanlık yüzünün anlatıldığı kitaplar başuçlarında... Operasyon esnasında rahat tavırlarıyla dikkat çekiyorlar. Ayakkabıları ve elbiseleri de tavırları gibi rahat ve spor... İşlemlerinin tamamlanmasını bekliyorlar.



BİRBİRLERİNDEN BİLE ŞÜPHELENİYORLAR

Elbette hackerların ilk sıradaki hobileri de dijital dünyadan... Operasyonda girdiğimiz adreste bir oyun konsolu da var. Bir de kaykay... O adreste yakalanan 3 şüpheli, cips ve meyve suyu paketleriyle aynı masada saatler geçiren ve tipik bir asosyal hacker karakteri profiline uyuyor. İnternet kafeyi andıran kiralık adreslerinde bir gizli kamera düzeneği de polislerin dikkatini çekiyor. Baş aşağı bir şekilde sehpanın üzerine bırakılan el fenerinin içerisine yerleştirilmiş gizli kamera, dairenin kapısına dönük bir şekilde kayıt yapıyor. Çete üyelerine soruluyor. Gizli kamera düzeneğini, kendilerinden şüphelenen ev sahiplerinden şüphelendikleri ve adreste olmadıkları saatlerde ev sahibinin gizli bir şekilde daireye girip girmediğini tespit edebilmek için kurduklarını söylüyorlar. Sakin ve tepkisiz oldukları kadar son derece kuşkucu ve saplantılılar... Aynı çetelerin üyeleri olsalar bile birbirlerine karşı da şüphe içerisindeler ve evde olmadıkları saatlerde odalarına suç ortakları girmesin diye farklı teknikler kullanıyorlar. Odalarına girmesini istemedikleri suç ortaklarının fobilerine yönelik çalışmalar yapıyor, önlemler alıyorlar. Mesela odalarında köpek beslemek gibi...



ABİ KELEPÇE TAKMASANIZ OLUR MU?

Hackerlardan biri "Abi bana kelepçe takmasanız olur mu? Güçlük çıkarmam, sizinle gelirim" diyor fakat tamamı kelepçeleniyor. D.A., E.M. ve C.Z. isimli şüphelilerden C.Z., bilgisayar korsanı olma yolunda yaşadıklarını şöyle anlatıyor: Küçük yaşta bilgisayara merak duymaya başladım. 10 yaşında yaz aylarında bir internet kafede çalışmaya başladım. Bilgisayarları ve yazılımları kurcaladım. Boza boza, araştırma yapa yapa öğrendim....

Çetenin arşiv ajandası olarak kullandığı harici diskler, hafıza kartları ve mağdurların bilgilerinin titizlikle işlendiği defter ve ajandalara el konuluyor. Operasyon öncesinde polislerin baskınını anlayan bir çete üyesinin üzerinde çekiç darbeleri bıraktığı bir harici disk de incelemeye alınıyor ve kırılmaya çalışılmış olsa da içeriğindeki suç unsurları tek tek çıkarılıyor.



AİLESİYLE YAŞADIĞI EVİN BİR ODASINDA PARA BASAN ÇETE LİDERİ

Her hafta sonu farklı ilçelerde "Hayalet Kumarhane" olarak adlandırılan ve gizli bir şekilde yasa dışı bahis oynatılan adreslere seri baskınlar düzenleyen İstanbul Polisi'nin son durağı Beyoğlu'nda yer alan ve kayıtlarda kafe olarak faaliyet yürüten bir adres oluyor. Kayıtlara göre işletme bir kafe fakat kumarhane olarak kullanılıyor. iki sivil polis, mekanın işletmecisine referansı söyledikten sonra içeriye giriyor. "İki çay alalım, bir de deste. İki arkadaşımız daha gelecek" diyorlar ve operasyon için düğmeye basılıyor. Finali Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün sahte para basan kalpazan çeteye düzenlediği Beylikdüzü'ndeki bir baskınla yapıyoruz. Çete lideri S.G.'nin eşi ve çocuğunun da yaşadığı evinin bir odasını matbaaya çevirmiş olduğunu görmek tüm ekibi şaşırtıyor.

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