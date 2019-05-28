Sosyal medyaya uyuşturucu operasyonu: 56 gözaltı

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29 ilde ?NARKONET-4 Operasyonu adı altında düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu kullanımını sosyal medya aracılığıyla özendirdikleri tespit edilen 56 kişi gözaltına alındı.Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının sosyal medya aracılığıyla özendirilmesinin önüne geçilebilmesi, işlenen suçların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılabilmesi ve failleri hakkında yasal işlem yapılabilmesi amacıyla dün saat sabah 06.00'da 29 ilde 100 ekip ve 290 personelin katılımıyla eş zamanlı NARKONET-4 Operasyonu yapıldı.Gözaltına alınan 56 şüphelinin adreslerinde bir gram eroin, 65 sentetik ecza ve bir av tüfeği ele geçirildi.Öte yandan İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri de, 3 farklı operasyonda 1 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap, üzerinde Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar fotoğrafı bulunan paketlerde 30 kg kokain maddesi ve elbiselerin iç astar kısımlarına özel tekniklerle emdirilerek gizlenmiş olarak 12 kg afyon sakızı ele geçirildi