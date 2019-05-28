Üvey babası döverek öldürdü

Olay, önceki gün İzmir'in Konak ilçesi Tepecik semtinde meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Bilal T., kıskançlık meselesi yüzünden eşi Ayşe T. ile tartıştı. Bu esnada öfkelenen Bilal T., eşinin önceki evliliğinden olan 3 yaşındaki oğlu Abdülkadir Doğan'ı ağladığı için darp etti. Küçük çocuk fenalaşınca anne Ayşe T. yardım için kayınvalidesinin evine gitti. Kayınvalidesi ile eve gelen Ayşe T,, oğlunu hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından hastaneye kaldırılan küçük çocuk kurtarılamadı. Yüzü ve vücudunda morluklar olan 3 yaşındaki çocuğun ölümünü şüpheli bulan doktorlar, durumu polise bildirdi.

Annenin ifadesi üzerine üvey baba Bilal T. gözaltına alındı. Bilal T. polise verdiği ilk ifadede küçük çocuğun açık kalan kapıdan dışarı çıktığını ve motosiklet çarptığını söyledi. Ancak küçük çocuğun İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde kaza bulgusuna rastlanmadı. Bunun üzerine çapraz sorguya alınan Bilal T., Abdülkadir'i döverek öldürdüğünü itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Bilal T. tutuklandı. Talihsiz çocuk için Basmane Çorakkapı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınları, Abdülkadir için gözyaşı döktü. Talihsiz çocuğun cenazesi Uzundere TOKİ Mezarlığı'na defnedildi.

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