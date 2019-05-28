Yanan ambulanstaki 3 aylık bebek öldü

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Bursa'da Suriye uyruklu Meyade Sabbağ, emzirmek için uyandırdığı 10 aylık bebeğinin nefes almadığını fark edince 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Talihsiz bebek kaldırıldığı hastanede hayata döndürülemedi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Bursa'nın İnegöl ilçesine yerleşen Suriye uyruklu Meyade-Rabi Sabbağ çiftinin ikinci bebekleri Nihel, uyuduğu sırada nefessiz kaldı. Bu sırada çocuğunu emzirmek için odaya giren anne Meyade Sabbağ, çocuğunu uyandıramayınca komşularının yardımıyla sağlık ekibine haber verildi. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibindeki görevlinin yaptığı kontrolde bebeğin nedef almadığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan Nihel bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle savcılık soruşturma başlattı.