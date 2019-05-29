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1.5 yaşındaki Ecrin hakkında savcılıktan açıklaması! Cinsel istismar iddiaları hakkında ilk bulgular...

Dün cansız bedenine ulaşan minik Ecrin'den haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye, ismini ATV'de yayınlanan ile Tatlı Sert programında duydu. 22 gün boyunca Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından aranan Ecrin'in cesedi parçalanmış halde köye 1 km uzakta bulundu. Savcılıktan yapılan son dakika açıklamasında Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Kadir Çakmak tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Minik Ecrin'e hayvan müdahalesinin olduğu sabit, kemiklerde de kayvan dişleri var." ifadelerini kullandı. Herkesin merak ettiği cinsel istismar konusuyla da ilgili ilk açıklama geldi; ? Telefon arama geçmişinden ahlaktan uzak aramalar çıkan üvey amca 'ın telefonuna da el konuldu!

Giriş Tarihi: 29.5.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 09:50
1.5 yaşındaki Ecrin hakkında savcılıktan son dakika açıklaması! Cinsel istismar iddiaları hakkında ilk bulgular...

Çocuklara yapılan cinsel istismarlarla ilgili tüm Türkiye ayağa kalktı! Hem sosyal medyada hem de vatandaşlar arasında Ecrin'in katilinin bulunmasına yönelik infial başladı. Ecrin'in üvey dedesi Nuri Kurnaz, cinayet de olabilir, kurt veya hayvanlar da yemiş olabilir, birisi de götürmüş olabilir derken 'nın programında şeytan alıp götürmüş olabilir diyen üvey babaanne Hacer Kurnaz; "ben böyle beklemiyordum, biri aldı getirecek diye bakıyordum, yavrudan ne istediniz, kolumu kanadımı kırdınız..." diyerek veryansın etti. Öte yandan tüm gözler üvey amca 'a çevrildi. Özkan'ın Jandarma ekiplerine sorduğu "bu çocuk kaçırılmışsa boğulmuşsa bir şey yapılmışsa üzerinde DNA çıkar mı?" sorusu onu bir numaralı fail yaptı. Özkan'ın olay gününe ilişkin çelişkili ifadeleri ortaya çıktı ayrıca Ecrin'in üvey dedesi ve babaannesinden de kan örnekleri alındı. Savcılıktan yapılan açıklamasında cinsel istismar iddiaları hakkında detay paylaşıldı; işte o açıklama!

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1.5 yaşındaki Ecrin hakkında savcılıktan son dakika açıklaması! Cinsel istismar iddiaları hakkında ilk bulgular...
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