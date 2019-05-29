17 bin 500 lirayı sahibine veren Suriyeli, 15 yaşındaki Bilal İbrahim çıktı
Kahramanmaraş'ta yolda bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibi olan Gökçe Dayıoğlu'na iade eden Suriyelinin, 15 yaşındaki Bilal İbrahim Elissa olduğu ortaya çıktı. Parayı camiye giderken bulduğunu belirten Elissa, "Ben iyi bir şey yaptığıma inanıyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 29.5.2019 11:20Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 11:43
Cumartesi günü yolda poşet içerisinde 17 bin 500 lira bulan bir Suriyeli, yakındaki markete girip, buradaki işletmeciye, 'Bir miktar para buldum. Sahibi çıkarsa beni arasın' diyerek numarasını bıraktı.