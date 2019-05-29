Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 17 bin 500 lirayı sahibine veren Suriyeli, 15 yaşındaki Bilal İbrahim çıktı

17 bin 500 lirayı sahibine veren , 15 yaşındaki Bilal İbrahim çıktı

Kahramanmaraş'ta yolda bulduğu 17 bin 500 lirayı sahibi olan Gökçe Dayıoğlu'na iade eden Suriyelinin, 15 yaşındaki Bilal İbrahim Elissa olduğu ortaya çıktı. Parayı camiye giderken bulduğunu belirten Elissa, "Ben iyi bir şey yaptığıma inanıyorum" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 11:43
17 bin 500 lirayı sahibine veren Suriyeli, 15 yaşındaki Bilal İbrahim çıktı

Cumartesi günü yolda poşet içerisinde 17 bin 500 lira bulan bir , yakındaki markete girip, buradaki işletmeciye, 'Bir miktar para buldum. Sahibi çıkarsa beni arasın' diyerek numarasını bıraktı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
17 bin 500 lirayı sahibine veren Suriyeli, 15 yaşındaki Bilal İbrahim çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN