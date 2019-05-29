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saat kaçta kılınacak? Bayram namazının kaçta kılınacağı…

11 ayın sultanı Ramazan ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde Ramazan ayına veda etmenin üzüntüsünü içimizde yaşarken diğer tarafta Ramazan bayramına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan bayramının en önemli anlarından biri ise bayramın ilk günü kılınan . Her sene en çok merak edilen konulardan biri ise bayram namazının saatleri oluyor. Peki, Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Giriş Tarihi: 29.5.2019 19:54
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazının kaçta kılınacağı…

11 ayın sultanı Ramazan Bayramına geldiğimiz şu günlerde bayram namazı saatleri de bireyler tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Bakanlığı'nın hazırladığı takvim doğrultusunda ise sizlere Bayram namazı saatlerini hazırladık.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran Pazartesi günü (Arefe) saat 13.00'te başlayıp 6 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecek.

BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı hazırladığı takvim doğrultusunda bayram namazı saatlerini paylaştı. İşte bayram namazı kaçta kılınacak sorusunun cevabı…

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Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazının kaçta kılınacağı…
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