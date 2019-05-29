Son dakika haber: Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları şu an! 29 Mayıs

Özellikle son dönemde altın fiyatları konusunda dikkat çekici son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Gram altına olan talep çeyrek altın fiyatlarındaki değişimlerden sonra daha da arttı. Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturuyor. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve anlamlı bir yatırım aracıdır. Ülkemizde dolar ve eurodan bağımsız en çok yatırım yapılan nesne altındır. 29 Mayıs gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın fiyatları hakkındaki en doğru bilgileri burada bulabilirsiniz....

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

29 Mayıs Çarşamba günü gram altın 248,86 TL'den alınırken 248,92 TL'den satılıyor. Çeyrek altın fiyatlarındaki değişimlerden sonra vatandaşların yeni gözdesi gram altın oldu. Düğünlerde de gram altın hediyeleri dikkat çekmeye başladı.

1 gram altın ne kadar? 1 gram altın kaç Türk Lirası?