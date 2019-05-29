Emekli yüksek hâkimi macunla dolandırdılar

Kendisini peygamber torunu "Seyyid" olarak tanıtan ve hamile kalamayan kadınlara peygamber tıbbı (Nebevi tıp) denilen bir macunla hamile kalmalarını sağladığını iddia eden Uğur A.'ya (38) eski Danıştay Hâkimi S.Y. ile bir arkadaşı yaklaşık 750 bin lira para kaptırdı. S.Y.'nin şikayeti üzerine Van Erciş'te yaşayan dolandırıcı Uğur A. hakkında soruşturma açıldı. İddiaya göre; eşiyle çocukları olmayan Danıştay Hâkimi S.Y., çareler ararken kendisini manevi güçleri olduğuna inandıran Uğur A. ile tanıştı. Uğur A. çocuk sahibi olmalarını sağlayacak bir macun verdiği S.Y.'den 550 bin lirası, hakimin arkadaşı H.İ.'den de 200 bin lira aldı.



'SENİNLE EVLENMEM GEREK'

Eski hakimin avukat olan iki kızı D.Y. ile S.Y. de kendileriyle evlenmek isteyen Uğur A.'dan şikâyetçi oldu. Avukat kız kardeşlerden D.Y. "Bir hayır projesi gereği kendisiyle evlenmem gerektiğini söyledi. Hayatında başka erkek varsa 'Ben onun erkekliğine zarar vereceğim' dedi" şeklinde konuştu. S.Y. "Benimle evlenmesi gerektiğini söyledi. Bana dokunmaya çalıştı" dedi. İfadesi alınan Uğur A. ise iddiaları reddetti.

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