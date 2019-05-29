Eski eşini, oğlunun önünde tokatlayıp, tekmeledi

'SENİ ÖLDÜRÜRÜM, SENİ TEMİZLERİM'

T.G., Sakarya Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezi'nde 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlamasıyla eski eşinden şikayetçi oldu. İfadesinde polisin daveti üzerine çocuğunu almak için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gittiğini anlatan T.G., şöyle dedi: "Oğlumu polis bana teslim etti. Binadan çıktık. Bina bahçe kapısı önünde S.G., oğlumu götürmek istedi. Ben de buna izin vermeyeceğimi söyledim. Sonrasında polislerin gözü önünde bana hitaben 'Seni öldürürüm, seni temizlerim' şeklinde tehdit ederek bir eliyle 'boğazını keserim' şeklinde işaret yaptı.