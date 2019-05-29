Eve almayan ağabeyini öldürdü

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İstanbul Sarıyer'de aynı evde yaşayan iki kardeş arasında kavga çıktı. Kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey hayatını kaybetti. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan şüpheli Ali K., ağabeyinin kendisini 1 aydır eve almadığını ve sürekli tartıştıklarını söyledi. Olay, Güzelce Ali Paşa Caddesi'nde bulunan bir evde dün sabah oldu. İddiaya göre aynı evde yaşayan Ali K. ile servisçilik yapan ağabeyi Murat K. (55) tartıştı. Uzun süredir aralarında sorunlar yaşayan iki kardeşin tartışması kısa sürede alevlendi. Ali K. ağabeyini bıçakla öldürdü. Olayın ardından Ali K., Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Ali K. emniyette "Aile içi sorunlar vardı. Beni 1 aydır eve almıyordu bu yüzden tartıştık" dedi.