HADİ ipucu sorusu ve cevabı: Samuel Langhorne Clemens'ın 'İki kulaç derinlik' anlamındaki takma adı neydi? 29 Mayıs HADİ joker kodu nedir?

Günde toplam iki kez oynanan HADİ ipucu sorusu ve joker kodu belli oldu. Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması olan HADİ ipucu sorusu ve cevabı araştırılıyor. HADİ'nin bugünkü sosyla medya hesabında soru paylaşıldı. 29 Mayıs 2019 (Bugün) 12:30 Hadi İpucu Sorusu Cevabı: "Tom Sawyer'ın Maceraları" adlı ünlü çocuk romanının yazarı "Samuel Langhorne Clemens", "İki kulaç derinlik" anlamında bir denizcilik terimi olan hangi takma adı kullanıyordu? Canlı bilgi yarışması HADİ, AppStore ve Google Play üzerinden oynanmaya devam ediliyor.

İşte oynarken kazandıran HADİ ipucu sorusu cevabı ve joker kodu hakkında merak edilenler...