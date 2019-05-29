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ipucu sorusu ve cevabı: Samuel Langhorne Clemens'ın 'İki kulaç derinlik' anlamındaki takma adı neydi? 29 Mayıs nedir?

ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. Canlı bilgi yarışması 29 Mayıs , cevabı ve joker kodu takipçileriyle paylaşıldı. HADİ’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Turna ile Mini hadi bugün 12:30'da! İpucumuz daha çok takma adı ile tanınan Amerikalı bir yazar hakkında sevgili hadiciler."Tom Sawyer'ın Maceraları" adlı ünlü çocuk romanının yazarı bu kişinin gerçek adı ise "Samuel Langhorne Clemens". "İki kulaç derinlik" anlamında bir denizcilik terimi olan takma adı ile 30 kitap yayımlayan bu yazar hangi ismi kullanıyordu? Hem kazandıran hem bilgilendiren HADİ joker koduyla sorularına hız kesmeden devam ediyor.

Giriş Tarihi: 29.5.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 10:39
HADİ ipucu sorusu ve cevabı: Samuel Langhorne Clemens'ın 'İki kulaç derinlik' anlamındaki takma adı neydi? 29 Mayıs HADİ joker kodu nedir?

Günde toplam iki kez oynanan HADİ ipucu sorusu ve joker kodu belli oldu. Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması olan HADİ ipucu sorusu ve cevabı araştırılıyor. HADİ'nin bugünkü sosyla medya hesabında soru paylaşıldı. 29 Mayıs 2019 (Bugün) 12:30 Hadi İpucu Sorusu Cevabı: "Tom Sawyer'ın Maceraları" adlı ünlü çocuk romanının yazarı "Samuel Langhorne Clemens", "İki kulaç derinlik" anlamında bir denizcilik terimi olan hangi takma adı kullanıyordu? Canlı bilgi yarışması HADİ, AppStore ve Google Play üzerinden oynanmaya devam ediliyor.

İşte oynarken kazandıran HADİ ipucu sorusu cevabı ve joker kodu hakkında merak edilenler...

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HADİ ipucu sorusu ve cevabı: Samuel Langhorne Clemens'ın 'İki kulaç derinlik' anlamındaki takma adı neydi? 29 Mayıs HADİ joker kodu nedir?
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