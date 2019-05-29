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'da 7 ilçede "" operasyonu

'un 7 ilçesinde tarihleri arasında yapılan operasyonlarda  "" olarak bilinen 42 bin litre ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 10:32
İstanbul'da 7 ilçede 10 numara yağ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli ilçelerde son zamanlarda kaçak akaryakıt satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri çalışmalarını tamamlayarak 16-23 Mayıs tarihleri arasında Büyükçekmece, Bağcılar, Güngören, Bahçelievler, Esenyurt, Ataşehir ve Sarıyer'de bulunan adreslere tek tek operasyonlara başladı.

1 hafta devam eden operasyonlar kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınırken, 42 bin litre satışa hazır '10 numara yağ' olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyon anı polis kameralarına yansırken, gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul'da 7 ilçede "10 numara yağ" operasyonu
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