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29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi kutlama mesajları yayında! ve sözleri burada

İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü bugün de coşku ile kutlanıyor. Bu sabah saatlerinden itibaren birçok kişi bugünün anlam ve önemini sosyal medya hesabından paylaşarak belirtmek için ve sözlerini araştırmalarına başladı. Dünyanın en önemli olaylarından birisi olan İstanbul'un Fethi'nin 566. yılı ile ilgili kutlama mesajları ve sözleri burada! İşte en güzel ve resimli 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi mesajları!

Giriş Tarihi: 29.5.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 10:35
29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi kutlama mesajları yayında! İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri burada

gündemde aranan başlıklar arasında yer aldı. İstanbul'un Fethi'yle birlikte tarihte bizler için önemli bir dönüm noktası oldu. Vatandaşlar en güzel, kısa ve uzun İstanbul'un Fethi kutlama mesajlarını yakınlarına göndermek istiyor. Çağımızda büyük önem arz eden İstanbul'un Fethi sözlerine de haberimizde yer verdik. Siyasilerden de bu önemli günde mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayınladı. İşte en güzel, kısa uzun İstanbul'un fethi mesajları, sözleri sizlerle…

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29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi kutlama mesajları yayında! İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri burada
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