29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi kutlama mesajları yayında! İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri burada

İstanbul'un fethi mesajları gündemde aranan başlıklar arasında yer aldı. İstanbul'un Fethi'yle birlikte tarihte bizler için önemli bir dönüm noktası oldu. Vatandaşlar en güzel, kısa ve uzun İstanbul'un Fethi kutlama mesajlarını yakınlarına göndermek istiyor. Çağımızda büyük önem arz eden İstanbul'un Fethi sözlerine de haberimizde yer verdik. Siyasilerden de bu önemli günde mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayınladı. İşte en güzel, kısa uzun İstanbul'un fethi mesajları, sözleri sizlerle…