2019 Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi önemi nedir?

Müslüman aleminin heyecanla beklediği 2019 Kadir Gecesi geri sayımı başladı. Kur'an'ın vahiy yoluyla Peygamber Efendimize gönderilmeye başlandığı geceye çok az kaldı. Mümin kardeşler 'Kadir Gecesi hangi gün idrak edilecek, ayın kaçına denk geliyor?' sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Diyanet Kadir Gecesi takvimini vatandaşlarla paylaştı. Bilindiği üzere Kadir Gecesi duaların kabul olunduğu mübarek anlardan biridir. İşte Kadir Gecesi 2019 tarihi ve merak edilenleri sizlerle…

İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek sorularının detaylı yanıtları haberimizin devamında yer alıyor…