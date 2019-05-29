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'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli adliyede

'da, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, ''Kafa keseceğim" diyen Suriye uyruklu A.A.F. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2019 14:39 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 14:52
'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli adliyede

Merkez Osmangazi ilçesinde, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, Suriyeli A.A.F.'nin ''Kafa keseceğim" demesi, tepki toplamıştı.

Bursa'da sokak röportajında 'Kafa keseceğim' diyen kişi gözaltına alındı

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Görüntünün sosyal medyada yayılması ve tepkilerin artması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca A.A.F. için yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çarşamba Mahallesi'nde yakalanan A.A.F., gözaltına alındı. Suriyeli A.A.F., emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli adliyede
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