'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli adliyede

Merkez Osmangazi ilçesinde, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, Suriyeli A.A.F.'nin ''Kafa keseceğim" demesi, tepki toplamıştı.
Bursa'da sokak röportajında 'Kafa keseceğim' diyen kişi gözaltına alındı
SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Görüntünün sosyal medyada yayılması ve tepkilerin artması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca A.A.F. için yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çarşamba Mahallesi'nde yakalanan A.A.F., gözaltına alındı. Suriyeli A.A.F., emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.