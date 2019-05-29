Kalbinde ‘şemsiye’ ile yaşıyor

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Kalp krizi geçirip, ölümün eşiğine gelen 48 yaşındaki Faruk Koç'un kalp duvarındaki yırtılma şemsiye denilen bir cihazla kapatıldı. Koç, kalbindeki bir şemsiye ile ikinci hayatını yaşıyor.TIR şoförü Faruk Koç, göğse, boyuna, sırta ve sol kola vuran şiddetli ağrı ve nefes darlığı şikayeti ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne baş vurdu. Tıkalı kalp damarlarından biri açıldı. Diğerinde ise yüzde 80 oranında tıkanıkık vardı. Koç, yoğun bakıma alındı. Ancak, ikinci kez kalp krizi geçirdi. Komaya girdi. Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Girişimsel Kardiyolog Prof. Dr. Mustafa Kürşat Tigen ve ekibi Koç'un geçirdiği kriz nedeniyle kalp duvarında yırtılma olduğunu tespit etti. Prof. Dr. Tigen "Hastanın kalp duvarında geniş bir yırtık vardı. Acilen tamir edilmesi gerekiyordu. Açık kalp ameliyatı ile bu yırtılma onarılabilirdi. Ama cerrahlar, 'hasta açık kalp ameliyatını kaldıramaz' dedi. Kalp krizi geçirdiği için doku ölümü meydana gelmiş hastanın kalbinde, bu nedenle de yırtılma gelişmişti. Şemsiye diye tabir ettiğimiz bir cihaz var. Kapteki delikleri kapatmak için kullanılıyor. Ama bu hastada delik değil yırtılma vardı. Yırtılan bölgeyi şemsiye ile kapatmaya karar verdik. Muntazam bir delik olmadığı için operasyon nadir bir operasyondu. Hastanemizin tıbbi donanıma sahip hem anjiyo hem de ameliyatların yapıldığı Hybrid Anjio bölümünde operasyonu gerçekleştirdik" dedi. Nadir yapılan ve 1.5 saat süren operasyondan sonra Koç, yeniden hayata döndü. Bir ay sonra da yüzde 80 tıkalı olan kalp damarı da açıldı. Koç "Şükürler olsun ikinci hayatımı yaşıyorum" dedi.