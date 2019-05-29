Kızının kalp atışlarıyla beste yaptı

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Karaman'da özel bir okulda görev yapan 34 yaşındaki İshak Göktekin, 3 yıl önce beden eğitimi öğretmeni Ebru Göktekin'le hayatını birleştirdi. Göktekin çiftinin mutluluğu, bir bebekleri olacağını öğrenince taçlandı. Hamileliğin ilk aylarında eşiyle kontrol için doktora giden Göktekin, ultrasonda ilk defa bebeğin kalp atışlarını dinleyince çok heyecanlandı. Bebeğinin kalp atışlarını dinleyen Göktekin, sesleri kaydederek kızı için beste yapmaya karar verdi. Önce şarkının sözlerini yazan Göktekin, kalp atışı sesleri ile de beste yaptı. Kızının doğumuyla birlikte şarkıyı yayınlayan Göktekin, hayalinin kızı büyüdüğünde birlikte müzik yapmak olduğunu söyledi.Kontrol için doktora gittiklerinde ultrasonda bebeğin kalp atışlarını duyduğunda bunun kendisine müzik gibi geldiğini belirten Göktekin, "Kızımın kalp atışı sesleri bana ritmik, düzenli ve tempolu geldi. Bununla bir beste yapmak, kızıma hatıra bırakmak istedim. Bebeğimizin ismini de 'Beste' koyduk. Beste kendi kalp atışı sesinden güzel bir besteye sahip oldu. Ultrason görüntülerini kullanarak bir de klip hazırlayarak sosyal medyada yayınladım. Güzel tepkiler aldık. Özellikle çocuk yapmaya karar veremeyen insanların güzel tepkilerini aldık" diye konuştu.Adem KOCATÜRK