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Minik Ecrin bebek ile ilgili son dakika haberi: Savcı Ecrin Kurnaz’ın bedenindeki ilk izleri açıkladı! gündeme taşımıştı…

İki gün önce ’un Vezirköprü ilçesinde cansız bedenine ulaşılan ve yırtıcı hayvanlar tarafından parçalandığı iddia edilen Ecrin bebek ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Olayı yakından takip eden vatandaşlar da “Ecrin bebek neden öldü ve minik Ecrin’i kim öldürdü?” sorularının yanıtını araştırıyor. Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan açıklamada Ecrin bebek bulunduktan sonra bedeninde yapılan ilk incelemeler ile ilgili son dakika bilgilerine yer verildi. Minik Ecrin’in bedeninde yırtıcı hayvanlara ait diş izlerinin olduğu saptandı. ile Tatlı Sert programı ile ’nin gündemine oturan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz, ormanlık alanda kıyafetleri ve ayakkabısından tanınarak bulunmuştu. İşte minik Ecrin ile ilgili yaşanan son gelişmeler…

Giriş Tarihi: 30.5.2019 07:38 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 07:44
Minik Ecrin bebek ile ilgili son dakika haberi: Savcı Ecrin Kurnaz’ın bedenindeki ilk izleri açıkladı! Müge Anlı gündeme taşımıştı…

Uzun süredir haber alınamayan minik Ecrin'i arama çalışmaları geçtiğimiz hafta sonu hüsranla sonuçlandı. 'un Vezirköprü ilçesinde ormanlık alanda Ecrin Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşılması 'yi yasa boğdu. Arama çalışmlarından iki gün öncesine kadar sonuç çıkmamıştı ancak bölgede bulunan orman işçilerince bulunan kız çocuğu giysi ve ayakkabıları ile kafatası ve kemik parçalarının incelenmesinin ardından Ecrin bebeğin öldüğü belirlendi. Savcılık, bulunan parçalar üzerinde yaptığı ilk incelemenin ardından bulgular ile ilgili açıklamalarda bulundu. Telefon arama geçmişinde cinsel içerikli aramalar yaptığı tespit edilen çıkan üvey amca Özkan Kurnaz'ın telefonuna da el konuldu.

İşte Ecrin Kurnaz'ın kaybolması ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri...

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Minik Ecrin bebek ile ilgili son dakika haberi: Savcı Ecrin Kurnaz’ın bedenindeki ilk izleri açıkladı! Müge Anlı gündeme taşımıştı…
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