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MPİ sonuçları açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 29 Mayıs

Şans oyunları arasında bireyler tarafından en çok tercih edilen oyunlardan olan ’nun bu akşamki çekiliş sonuçları açıklandı. İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi yapılan Sayısal Loto şans oyunu takipçileri içinde merak konusu olmayı sürdürüyor. Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar ve son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 29.5.2019 20:56
MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 29 Mayıs

Yüzbinlerce şans oyunu tutkunu Sayısal Loto sonuçlarını merakla bekliyorlar. Heyecan ve umutla bu akşam açıklanacak olan sonuçları bekleyen bireyler, büyük ikramiyenin biletlerine isabet edip etmediğini görmek için Sayısal Loto sorgulama robotu arıyorlar. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz cumartesi günü yapılan çekilişte büyük ikramiyeyi bilen olmamış ve 2.819.260,13 TL devretmişti. Bunun neticesinde de Sayısal Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına ve kazandıran numaralara aşağıdan ulaşabilirsiniz…

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Son 855 haftada Sayısal Loto'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.

Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 29 Mayıs
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