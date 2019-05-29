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son dakika haberleri ile rekor kırdı! 'nin takip ettiği Ecrin bebek olayında...

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan  ile Tatlı Sert son dakika haberleri ile, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisindeki en çok izlenen 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Müge Anlı ile Tatlı Sert, rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Müge Anlı, Bebek kaybolduktan sonra 'daki ekibi ile tüm son dakika haberlerini ekranlara taşıdı. 'nin at ekranlarından takip ettiği ve herkesi yasa boğan olay ile ilgili tüm yeni gelişmeler yine ilk olarak Müge Anlı ile Tatlı Sert programında olacak...

Giriş Tarihi: 29.5.2019 15:15 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 15:15
Müge Anlı son dakika Ecrin haberleri ile rekor kırdı! Türkiye'nin takip ettiği Ecrin bebek olayında...

'de televizyon ekranlarının sevilen sabah kuşağı programı ile Tatlı Sert son dakika yaşam haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Türkiye'yi yasa boğan minik 'in ölümü ile ilgili tüm gelişmeleri vatandaşlar arv ekranlarında Müge Anlı programından takip etti..

MÜGE ANLI'DAN REKOR İZLENME

Program Tüm Kişiler 'de 6,51 izlenme oranı ve 45,13 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de 5,91 izlenme oranı ve 44,23 izlenme payı, 20+ABC1'de 6,85 izlenme oranı ve 47,73 izlenme payı alarak en yüksek izlenme payına ulaştı.

Dün yayınlanan bölümde; Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sayesinde Türkiye'nin gündemine oturan, günlerdir aranan Kayıp Ecrin bebeğin cesedine ormanlık alanda ulaşıldı.

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Müge Anlı son dakika Ecrin haberleri ile rekor kırdı! Türkiye'nin takip ettiği Ecrin bebek olayında...
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