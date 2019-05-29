Müge Anlı son dakika Ecrin haberleri ile rekor kırdı! Türkiye'nin takip ettiği Ecrin bebek olayında...

Türkiye'de televizyon ekranlarının sevilen sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert son dakika yaşam haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Türkiye'yi yasa boğan minik Ecrin'in ölümü ile ilgili tüm gelişmeleri vatandaşlar arv ekranlarında Müge Anlı programından takip etti..

MÜGE ANLI'DAN REKOR İZLENME

Program Tüm Kişiler 'de 6,51 izlenme oranı ve 45,13 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de 5,91 izlenme oranı ve 44,23 izlenme payı, 20+ABC1'de 6,85 izlenme oranı ve 47,73 izlenme payı alarak en yüksek izlenme payına ulaştı.

Dün yayınlanan bölümde; Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sayesinde Türkiye'nin gündemine oturan, günlerdir aranan Kayıp Ecrin bebeğin cesedine ormanlık alanda ulaşıldı.