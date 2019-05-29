O muhtarın eniştesi de ölmüş

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da, aracına pusu kurularak, babası Piresin Bıkmış (57) ile birlikte öldürülen muhtar Hasan Bıkmış'ın (34), İzmir'deki kız kardeşi S. İyilik'e (27) şiddet uyguladığı için 2 erkek kardeşini gönderip dövdürdüğü eniştesi Hayrettin İkilik'in de öldüğü ortaya çıktı. Hasan Bıkmış'ın kardeşleri M. Bıkmış (18) M. Bıkmış (22) tarafından, Güzelbahçe'deki evinde sopalarla dövülen 3 çocuk babası pide ustası Hayrettin İkilik, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İkilik'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Durumu öğrenen İkilik'in Diyarbakır'daki akrabalarının da muhtar Hasan Bıkmış'a pusu kurdukları bildirildi. Gözaltına alınan iki kardeşin sorgusu sürüyor.