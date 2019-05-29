Öykü Arin’e nakil tutmadı

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İzmir'de yaşayan Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı çiftinin 4 yaşındaki kızları Öykü Arin, löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemiye (JMML) yakalandı. Çift, kızlarının ilik nakliyle sağlığına kavuşması için geçen yıl, "Öykü Arin'e Umut Ol, Donör Ol" kampanyası başlattı. Türkiye'nin dört bir yanında yüzbinlerce kişi Öykü Arin için bağışta bulunsa da yüzde 100 uyumlu donör çıkmadı. Sürenin dolması üzerine doktorlar, Öykü Arin'in organlarının zarar görmemesi için anne Eylem Şen Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu nakil kararı aldı.Bunun üzerine 11 Nisan'da nakil süreci başlatılırken, 18 Nisan'da ise Eylen Şen Yazıcı'dan 6 saat süren işlemle kök hücre alındı ve Öykü Arin için uygun hale getirilip nakledildi. Ancak nakilin 40'ıncı gününde yapılan testlerde iliğin tutmadığı belirlendi. Gelişmelerin ardından yüzde 100 uyumlu ilik bulunulması içi yeniden kampanya başlatılacak. Bu süreçte Öykü Arin'in doktorların gözetiminde olacak. Beklenen sürede yüzde 100 uyumlu ilik bulunamaması halinde baba Çağdaş Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılacak."Öykü Arine Umut Ol" adlı sosyal medya hesabından sürece ilişkin yapılan açıklamada da "18 Nisan'da anne Eylem Şen'den kök hücre nakli yapıldığını ve tüm kalbimizle anneden yapılan yarı uyumlu naklin başarısı ile ilgili umutlu haberleri beklediğimizi sizlerle paylaşmıştık. Geldiğimiz süreç itibarıyla, toplanan kök hücre numunelerinin incelenen kısmı içerisinde canımız Öykü'müze uygun kök hücre çıkmadı ve anneden yarı uyumlu nakil de maalesef başarılı olamadı. Bu yüzden doktorlarımızın kararı ile Öykü Arin'e babası Çağdaş Yazıcı'dan çok kısa zamanda yarı uyumlu nakil şansını deneyeceğiz. Eğer babadan yarı uyumlu nakil de başarılı olmazsa tek umudumuz yabancı bir donör ile eşleşme olacak. Sağlık Bakanlığının elinde yüz bine yakın çalışılmamış numune var ve Öykü Arin'in umudu onlardan biri olabilir. Bu nedenle söz konusu numunelerin ivedilikle incelenmesi için tüm yolların açılması gerekiyor" denildi.