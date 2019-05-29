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Özbek boksöre 'de yoğun ilgi

'e gelen 2017 AIBA Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özbekistanlı boksör Shakhram Giyasov'a hayranları yoğun ilgi gösterdi. Fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarışanların arasında kalan kadınlar ve çocuklar zor anlar yaşadı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 10:36
Özbek boksöre Taksim'de yoğun ilgi

2017 AIBA Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özbekistanlı boksör Shakhram Giyasov, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Özbek boksör, sosyal medya üzerinden takipçilerine Meydanı'nda olacağını duyurdu.

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Özbek boksöre Taksim'de yoğun ilgi
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