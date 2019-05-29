Özbek boksöre Taksim'de yoğun ilgi

Taksim'e gelen 2017 AIBA Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özbekistanlı boksör Shakhram Giyasov'a hayranları yoğun ilgi gösterdi. Fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarışanların arasında kalan kadınlar ve çocuklar zor anlar yaşadı.
Giriş Tarihi: 29.5.2019 10:10Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 10:36
2017 AIBA Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özbekistanlı boksör Shakhram Giyasov, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Özbek boksör, sosyal medya üzerinden takipçilerine Taksim Meydanı'nda olacağını duyurdu.